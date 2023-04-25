Эти японские автомобили почти не ломаются: они способны проехать до 500 тысяч км

Японские автомобили всегда считались образцом надежности, однако в последние годы их список заметно поубавился. Впрочем, в линейках автопроизводителей из «страны восходящего солнца» по-прежнему остаются беспроблемные автомобили, которые можно покупать, не беспокоясь о серьезных поломках на пробегах до 500 тысяч км.

Редакция Daily-Motor.Ru изучила ТОП самых надежных «японцев», опубликованный в американском журнале «Hot Cars», выбрав из него автомобили, которые продаются, в том числе, и России.

В своем исследовании аналитики из США опирались на информацию из авторитетных местных сервисов «ISeeCars», «RepairPal» и «Kelley Blue Book».

Toyota Land Cruiser

Средний срок службы этого рамного внедорожника в США, согласно информации «Hot Cars», составляет 450 тысяч километров, но на американских дорогах можно найти экземпляры, которые без проблем «пробежали» около 500 тысяч км. Это в несколько раз выше, чем способны продемонстрировать все его конкуренты.

Toyota Prius

Почти за три десятилетия этот популярный гибрид «Тойоты» зарекомендовал себя как идеальный вариант для тех, кто ищет надежный, экономичный и практичный автомобиль. Потенциальный средний срок службы «Приуса» в США оказался равен отметке в 400 тысяч километров, что делает его одним из самых крепких японских автомобилей в мире.

Toyota Avalon

Аналог Toyota Camry с недавних пор доступен и в России. Такие седаны ввозят к нам по параллельному импорту. Согласно исследованию «Hot Cars», Avalon способен преодолевать без серьезных неисправностей в среднем 395 тысяч километров, что намного превосходит этот показатель его главных конкурентов.

Honda Pilot

Еще один представитель японского автопрома, поставляющийся в Россию «серыми» дилерами. В случае с этим среднеразмерным вседорожником, внутри которого может разместиться до восьми человек, его прогнозируемый средний срок службы составляет 380 тысяч километров.

Toyota Camry

Замкнул этот рейтинг абсолютный бестселлер «Тойоты», который за долгие годы заработал в России славу неубиваемого автомобиля. В США думают о Camry то же самое, но лучшую надежность приписывают не бензиновой, а гибридной версии этой модели.

Согласно отчету американских журналистов, Camry Hybrid в среднем без поломок проезжает по местным дорогам до 370 тысяч километров.