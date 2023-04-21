В Россию из Китая начали возить более крутой аналог Toyota Camry

Культовый седан Camry, выпускавшийся на мощностях завода Toyota в Шушарах, для россиян, как известно, больше недоступен. Но дилеры нашли способ восполнить потерю. Причем автомобилем, который по некоторым параметрам даже превосходит знаменитую 4-дверку.

Речь идет о модели Toyota Avalon. Объявления о продаже таких машин редакция Daily-Motor.Ru обнаружила в ходе мониторинга крупнейших российских классифайдов. В Россию ввозят машины, собранные на совместном предприятии Toyota и FAW в Китае.

Формально Toyota Avalon является аналогом Toyota Camry. Автомобили построены на одной и той же платформе – GA-TNGA, поэтому в техническом плане они практически не отличаются друг от друга. Более того, некоторые компоненты в «Авалон» и «Камри» и вовсе взаимозаменяемые.

Длина автомобиля составляет 4975 мм, ширина – 1849 мм, высота – 1435 мм, а размер колесной базы равен 2870 мм, так что по габаритам Avalon несколько превосходит Camry.

То же самое касается и мощности таких машин. Если ранее Camry продавалась в России в базе с 2-литровым бензиновым атмосферным мотором, «задушенным» в угоду налоговым ставкам до 150 лошадиных сил, то «Авалоны» едут из Китая с тем же двигателем, но выдающим уже 178 лошадиных сил. То есть прибавка составляет сразу 28 лошадиных сил.

Что касается цен, то стоят такие машины в среднем от 3 миллионов 500 тысяч рублей.