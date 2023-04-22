Названы 10 самых надежных возрастных кроссоверов: их рекомендуют покупать в Германии

Когда сегодня речь заходит об относительно недорогом автомобиле, то первое, куда стоит обратить свой взгляд, это вторичный рынок. Причем касается это не только России, но и Германии. Немецкий журнал «Auto Bild» проанализировал свежую статистику местной организации по техническому надзору TÜV, назвав самые надежные автомобили возрастом от 10 до 11 лет в стране в самом популярном в этой стране классе – SUV.

В ТОП-10 вошли возрастные кроссоверы с самым лучшим показателем дефектов по сравнению со средним в классе, выявленным в ходе плановых техосмотров в Германии за весь 2022 год.

Mini Countryman

На первой строчке оказался компактный «паркетник» Mini, линейка двигателей которого состоит из моторов BMW. Средний процент брака в таких автомобилях составил 13,9%, тогда как в среднем по классу этот показатель был равен 24,4%.

Mitsubishi ASX

Японский кроссовер возрастом от 10 до 11 лет проваливал техническую инспекцию в прошлом году в 16,1% случаев, что, тем не менее, является гораздо лучшим показателем по сравнению со средним процентом машин в его классе.

Volkswagen Touareg

Чуть хуже дела обстояли с бестселлером компании Volkswagen. Владельцы Touareg обнаруживали дефекты в своих машинах на техосмотрах в прошлом году в 16,5% случаев.

BMW X1

Компактный кроссовер баварской марки уступил по этому показателю «Туарегу» совсем немного – 0,2%. Средний процент неисправностей в таких автомобилях возрастом от 10 до 11 лет составил 16,7%.

Audi Q5

Замкнул пятерку популярный кроссовер компании Audi с результатом в 17,4% неисправностей, обнаруженных в ходе техосмотров в Германии за прошлый год.

Далее в списке самых надежных 10-11-летних кроссоверов по версии TÜV расположились: Audi Q3 (19,4% дефектов), Mercedes-Benz GLK (20,2% поломок), Volvo XC60 (20,2% не пройденных техосмотров), BMW X5/BMW X6 (20,4% обнаруженных неисправностей) и Skoda Yeti (20,8% брака).