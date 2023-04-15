3 поколение Renault Duster будет выглядеть так: новые изображения 

Компания Renault готовится сменить поколение своего самого популярного кроссовера – Duster. Официальный дебют третьей генерации «реношного» вседорожника запланирован на этот год, но как он будет выглядеть пока неизвестно. Приоткрыть занавесу тайны решил независимый дизайнер Клебер Силва.

Duster ожидают радикальные перемены в экстерьере, так что нынешний внешний облик этой модели практически не будет пересекаться с новой моделью.

При создании рендеров нового Duster бразильский художник черпал вдохновение с концепта Dacia Bigster, а также прототипов «Дастера», активно обкатывающихся по дорогам Европы.

На опубликованных изображениях новинка Renault похожа на шоу-кар Bigster образца 2021 года только сбоку. Тогда как передняя часть кузова и корма у нее заметно отличается от концепта Dacia.

Кроссовер выделяется на фоне «Бигстера» полностью переработанным «передком» с другой оптикой, радиаторной решеткой, а также иным бампером, делающими фронтальную часть Renault Duster менее брутальной по сравнению с прототипом.

Что касается кормы автомобиля, то изменения произойдут и там. Если на модели Bigster была установлена Y-образная задняя светотехника, то в случае с новым «Дастером» блоки фонарей хотят объединить светодиодной полосой, смыкающейся в центральной части задней двери, где красуется эмблема Renault.

Изображений интерьера кроссовера пока нет. Впрочем, можно предположить, что полному пересмотру подвергнется и его внутреннее убранство.

Что касается техники, то пока достоверно известно лишь то, что вседорожник построят на новой модульной платформе CMF-B.