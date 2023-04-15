Volkswagen обновит кроссовер T-Cross – первые фотографии

Премьера кроссовера Volkswagen T-Cross состоялась в конце 2018 года. С тех пор этот автомобиль активно продается как в Европе, так и Индии, где его называют Taigun. Спустя четыре года после официального дебюта эту модель ожидает плановое обновление.

Как будет выглядеть реформенный T-Cross уже плюс-минус известно благодаря публикации шпионских фотографий прототипов, недавно выехавших на первые испытания.

Основные изменения в дизайне «паркетника» произойдут спереди и сзади – об этом говорит наличие плотного камуфляжа в этих частях кузова. Через него проглядывается другая радиаторная решетка, новый бампер, модернизированная оптика, а также иные задние фонари и обновленный задний бампер.

Существенных перемен в салоне кроссовера не произойдет, но, скорее всего, внутри можно ждать появления 10,25-дюймового экрана цифровой комбинации приборов (начиная уже с базовой версии), а также 8-дюймового тачскрина на центральной консоли с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Учитывая, что T-Cross построен на модульной платформе MQB A0, вероятность его электрификации сводится к нулю. В таком случае кроссовер продолжит комплектоваться литровым бензиновым «наддувным» мотором, выдающим 109 лошадиных сил, а также полуторалитровым агрегатом на 148 л.с. При этом дизельный 1,6-литровый ДВС должен исчезнуть из гаммы. В качестве трансмиссий выступят: 5- и 6-скоростная МКПП, либо 7-диапазонный «робот» DSG.

В продажу обновленный «паркетник» VW поступит в течение этого года. Конкурировать ему, как и прежде, придется с Renault Captur и Nissan Juke.