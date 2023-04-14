В России появились американские аналоги «УАЗ Патриот»: они стоят очень дорого

Сегмент пикапов на автомобильном рынке России никогда не входил в список лидеров по популярности. В отличие от США, где подобные машины пользуются очень высоким спросом. Благодаря параллельному импорту к нам из-за океана прибыл один из представителей этого класса утилитарников.

Формально его можно сравнить с «УАЗ Пикап», однако этот автомобиль гораздо крупнее, богаче и, разумеется, дороже российского аналога.

Речь идет о пикапе RAM 1500. Автомобили с недавних пор возят в Россию по «серому» импорту несколько дилеров. По крайней мере одно объявление о продаже таких машин редакция Daily-Motor.Ru обнаружила в Москве и еще три в Санкт-Петербурге.

Все машины 2022 года выпуска и имеют относительно небольшие пробеги (примерно 5-10 тысяч км), оснащаясь безальтернативным 5,7-литровым бензиновым мотором мощностью 395 лошадиных сил. Связку двигателю составляет автоматическая коробка передач и система полного привода.

Список оснащения американских пикапов включает в себя то, что «УАЗ Пикапу» и не снилось: подогревы и вентиляцию кресел, систему бесключевого доступа в салон, систему мониторинга «слепых» зон, пневмоподвеску, адаптивный «круиз», беспроводную зарядку для смартфона, панорамную крышу, акустику Harman/Kardon и многое другое.

Что касается цен, то стоят такие машины в среднем от 8 миллионов 500 тысяч до 11 миллионов 500 тысяч рублей.

Для сравнения «УАЗ Пикапы» в России сейчас продают по цене от 1 миллиона 575 тысяч рублей в версии с МКПП и 2 миллиона 25 тысяч рублей (машины 2022 года) в исполнении с автоматической трансмиссией.