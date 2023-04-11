Названы 8 автомобильных компаний, выпускающих самые надежные машины

Согласно опросу, проведенному ведущими аналитическими агенствами, большинство покупателей между доступностью, безопасностью и топливной экономичностью, а также надежностью при покупке автомобиля отдают предпочтение именно последнему фактору. Но какие именно бренды делают самые надежные автомобили?

Разобраться в этом вопросе решила редакция Daily-Motor.Ru. В своем рейтинге мы основывались на информации аналитиков Consumer Reports, проводящих собственные исследования в этой области. В подборку вошли исключительно те марки, которые ранее официально продавали свои автомобили в России.

Toyota

Самой надежной автомобильной маркой по состоянию на 2023 год оказалась Toyota. Японский бренд, выпускающий автомобили масс-сегмента, обладает оценкой надежности от аналитиков Consumer Reports в 72 из 100 баллов. Наиболее надежной моделью компании считается Corolla Hybrid, набравшая в 2023 году 93 балла из 100 возможных. На втором месте по этому показателю идет Toyota Prius, а тройку замыкает бензиновая Corolla.

Lexus

Люксовое подразделение Toyota переняло у головной компании все самое хорошее в области беспроблемности. Более того – Lexus является единственной автомобильной маркой, все модели которой достигли оценки надежности выше среднего.

За отсутствие технических проблем «Лексус» было присвоено 72 балла из 100 возможных, а самой беспроблемной моделью оказался признан внедорожник Lexus GX (91/100), за которым расположился Lexus NX.

Mazda

Consumer Reports присвоил этой марке из Хиросимы оценку надежности в 65 баллов из 100, что сделало «Мазду» одной из лучших компаний в плане беспроблемности ее машин. Самая высокая оценка с точки зрения отсутствия поломок досталась модели MX-5 Miata, но практически не отстают от нее кроссовер CX-3, а также популярный в России CX-5.

BMW

Пока надежность немецких автомобилей становится все хуже и хуже, BMW неожиданно для многих улучшает свою позицию в этом рейтинге сразу на 10 мест. Consumer Reports присвоил этой компании оценку 65 баллов из 100, а сам баварский бренд с 14-го места в 2022 году переместился на 4-ю строчку в 2023-м. Самой надежной моделью BMW в этом году назван 3-Series с результатом 80 баллов из 100 возможных.

Honda

Еще один представитель японского автопрома в этом рейтинге заработал 62 балла из 100. Лучшим автомобилем с точки зрения надежности «Хонды» Consumer Reports назвал Accord, за которым выстроились Passport и сверхпопулярный Civic.

Что касается остальных участников этого рейтинга, то с 6 по 10 места расположились следующие бренды:

6 позиция – Audi (оценка надежности автомобилей бренда – 60 баллов из 100);

7 позиция – Subaru (оценка надежности машин компании – 59/100);

8 позиция – Kia (оценка надежности продукции марки – 54/100).