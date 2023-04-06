Экс-завод Nissan будет выпускать кроссовер FAW Bestune T77: он станет «Ладой»

Компания «АвтоВАЗ» готовится к перезапуску бывшего завода Nissan в Петербурге, на котором будут выпускать автомобили Lada, но не российские, а иностранные. По предварительной информации ими окажутся модели китайской компании FAW.

Не так давно в пределах территории Центра Инжиниринга «АвтоВАЗа» был замечен кроссовер FAW Bestune T77, проходящий процедуру обкатки. На машине были установлены регистрационные знаки Самарской области.

Предполагалось, что именно он станет первой «иностранной Ладой». А теперь эту информацию подтвердил авторитетный инсайдерский паблик «Русский автомобиль».

По словам его автора, журналиста Сергея Цыганова, сейчас на территории экс-предприятия Nissan в Санкт-Петербурге находится сразу три модели компании FAW – T77, T55 и B50. При этом работы ведутся только с первой, тогда как две остальных пока используются только для изучения.

Как утверждает источник, на конвейер петербургского завода должен будет встать обновленный вариант кроссовера Bestune T77, в котором в ходе модернизации серьезно изменился интерьер. Главной «фишкой» такого «паркетника» стал дисплей на передней панели, растянувшийся практически во всю ширину салона.

Как будет называться локализованный FAW Bestune T77 пока остается только догадываться, но ходят слухи, что автомобиль может получить имя уже снятой с конвейера модели – Lada XRay.