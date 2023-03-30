«АвтоВАЗ» тестирует новый кроссовер, который будет собирать в Петербурге. Он может получить название Lada XRay 2

В феврале этого года стало известно о том, что компания «АвтоВАЗ» готовится к тому, чтобы занять площади завода Nissan в Петербурге. Но не своими автомобилями, а моделями стороннего автопроизводителя. Тогда же в Сети начали циркулировать слухи о том, что им окажется китайский FAW. Спустя полтора месяца эта информация частично подтвердилась.

Читатели инсайдерского паблика «Avtograd News» сумели запечатлеть на территории Центра Инжиниринга «АвтоВАЗа» некий кроссовер, который сильно напоминает модель FAW Bestune T77.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял, что компания собирается перезапустить завод в «Северной столице» во втором полугодии 2023 года.

Получит ли FAW Bestune T77, сборку которого могут организовать в России другое имя, пока неизвестно, но по некоторой информации этот кроссовер могут назвать Lada XRay 2 поколения.

На пером этапе сборка кроссовера практически наверняка будет «отверточной» из машинокомплектов, которые отправит FAW напрямую из Китая. Однако со временем модель может ожидать более глубокая локализация в РФ.

Любопытно, какая судьба ожидает оригинальный FAW Bestune T77 в случае его появления на российском рынке под брендом Lada. По всей вероятности с ним произойдет то же самое, что с JAC JS4, который теперь собирают на экс-заводе Renault в Текстильщиках, но под именем «Москвич 3». То есть из автосалонов официальных дилеров эта модель попросту исчезнет.