В России будут выпускать китайскую копию Wrangler: что известно о BAIC BJ40 Plus

Китайская автомобильная корпорация BAIC, недавно объявившая о запуске производства двух своих моделей на калининградском «Автоторе» (седан U5 Plus и кроссовер X35), готовится к началу сборки на этой же площадке еще одной не менее интересной новинки, которая расположится в совершенно ином сегменте рынка.

Речь идет о «поднебесной» вариации на тему знаменитого Jeep Wrangler под названием BJ40 Plus.

Автомобиль впервые увидел свет в далеком 2013 году, когда вышел на внутренний рынок под именем Beijing BJ40. Поначалу это был 3-дверный внедорожник, но спустя три года появился 5-дверный вариант BJ40L.

BJ40 Plus, заявленный для России, был представлен в 2018-м году. Внешне автомобиль сильно напоминает Wrangler, однако с точки зрения техники гораздо ближе находится не к американцу, а к немцу – Mercedes-Benz G-Class, на основе которого был построен «старший» внедорожник Beijing BJ80. Обе модели созданы на основе рамного шасси и обладают схожими характеристиками.

Двигатель для этой модели на российском рынке заявлен только один – это 2-литровый бензиновый мотор, выдающий 225 лошадиных сил и расходующий 9,85-литра топлива в смешанном цикле на 100 км. Связку ему составит 8-скоростная автоматическая трансмиссия фирмы ZF и система полного привода Part-time 4WD.

Сроки появления BAIC BJ40 Plus в продаже в России пока не объявлены – сейчас внедорожник проходит сертификацию. Впрочем, на официальном сайте информация о нем уже появилась. И даже указана цена – от 3 миллионов 759 тысяч 900 рублей.