В России начали собирать автомобили BAIC: что известно о кроссовере X35 и седане U5 Plus

Калининградский «Автотор», с недавних пор собирающий автомобили китайской марки Kaiyi, нашел нового партнера. Он также родом из «Поднебесной» и называется BAIC.

С конвейера российского завода уже начали сходить автомобили этой марки. Пока на площадке налажена сборка 5-местного кроссовера BAIC X35 и седана U5 Plus. Что это за модели – разбирался Daily-Motor.Ru.

«Паркетник» BAIC X35 представляет собой компактный SUV, по габаритам сопоставимый с некогда популярной Hyundai Creta. Автомобиль вышел на китайский рынок еще в 2019 году и носит там имя Beijing X3.

В «Поднебесной» его можно купить как в атмосферном, так и турбированном варианте. Но для России пока заявлено только «наддувное» исполнение мощностью 150 лошадиных сил и 210 Нм. В КНР за автомобиль просят от 59 тысяч 900 до 87 тысяч 900 юаней (675 – 993 тысячи рублей).

Седан BAIC U5 Plus (на фото выше) – это экспортная версия модели Beijing U5 Plus. По массогабаритным характеристикам 4-дверка близка к популярным моделям такси в России, таким как Hyundai Solaris и Kia Rio.

У нас будут собирать и продавать такие седаны с 1,5-литровым мотором как в атмосферном, так и турбированном вариантах. В первом случае мощность составит 113 лошадиных сил, а во втором – 150 л.с. В Китае автомобиль стоит от 69 тысяч 900 до 100 тысяч 900 юаней (790 – 1 миллион 140 тысяч рублей).

Продажи обеих моделей BAIC начнутся в России во втором квартале 2023 года. Тогда же станут известны и их цены.