Названы цены на кроссовер BAIC X35 и седан BAIC U5 Plus для России

Сегодня стало известно о том, что в России локализовали сборку автомобилей еще одной китайской компании. Причем на том же заводе, где сейчас собирают машины Kaiyi – «Автоторе». С конвейера калининградского предприятия уже сходят две первые модели BAIC для нашего рынка – кроссовер X35 и седан U5 Plus. Каким окажется их оснащение и сколько они будут стоить – в материале Daily-Motor.Ru.

BAIC X35 будет представлять собой компактный кроссовер, по массогабаритным характеристикам схожий с Hyundai Creta или Kia Seltos. В стартовых вариантах исполнения китайский «паркетник» предложат с 1,5-литровым бензиновым «атмосферником», выдающим 116 лошадиных сил и 148 Нм «момента». Связку ему составит пятискоростная МКПП.

Самые дорогие комплектации X35 оснастят тем же мотором, но уже в турбированном варианте. Его мощность – 150 лошадиных сил, а крутящий момент будет равен 210 Нм. В качестве трансмиссии для этого двигателя выступит вариатор.

Цена модели будет начинаться с отметки в 1 миллион 698 тысяч 900 рублей и доходить до 2 миллионов 139 тысяч рублей.

Что касается седана BAIC U5 Plus, то для него будет положен 1,5-литровый атмосферный мотор на 113 л.с. и 142 Нм момента, работающий в паре с «механикой».

В «топовых» версиях машина получит аналогичный по объему турбированный двигатель на 150 «сил», агрегатированный вариатором.

Ценовая вилка этой модели, заявленная заводом – от 1 миллиона 699 тысяч до 1 миллиона 889 тысяч рублей.