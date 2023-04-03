Volkswagen Golf 9 будет, но не таким, каким его все ждут

Похоже, конец эры автомобилей с ДВС гораздо ближе, чем многие ожидают. По крайней мере если взглянуть на планы Volkswagen.

В обширном интервью «Automobilwoche» генеральный директор компании Томас Шаффер поделился стратегией бренда из Вольфсбурга на будущее, а также списком автомобилей, работающих с ДВС, которые будут выпущены на рынок в ближайшие годы. Предполагается, что их окажется ровно три.

Уже в этом году мы, вероятно, увидим новый Passat, точнее его последнее поколение с бензиновыми и дизельными двигателями. Позднее в 2023-м или в начале 2024-го появится Tiguan новой генерации, который также станет последним с ДВС. А в 2025 году дебютирует второе поколение бензинового и дизельного кроссовера T-Roc.

Что касается фанатов VW Golf, то для них есть как хорошие, так и плохие новости. Хорошие заключаются в том, что девятому «Гольфу» быть, а плохие – хэтчбек может стать полностью электрическим.

На 2024 год Volkswagen запланировал фейслифтинг восьмого поколения этого хэтчбека, который, по заявлению компании, должен сохранить актуальность автомобиля еще как минимум на несколько лет.

Что будет дальше – пока неизвестно, но, скорее всего, Golf превратится в полностью «батарейную» модель.