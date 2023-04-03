Названы 5 популярных иномарок, которые категорически не рекомендуют покупать

В России иномарки всегда считались эталонной техникой, которая во многом превосходит отечественные автомобили, включая надежность. Впрочем, даже среди них имеется ряд популярных моделей, которые не могут похвастать беспроблемностью.

Журналисты популярного издания «What Car?» опубликовали очередной рейтинг надежности, в ходе которого опросили владельцев входящих в ТОП по спросу автомобилей возрастом до 5 лет. В исследовании приняли участие 24 тысячи 927 автовладельцев, которые предоставили сведения о 248 моделях 32 марок.

На основе их отзывов был составлен список популярных автомобилей с самыми частыми поломками. Что интересно, большая часть из них принадлежит перу VW Group.

Самые ненадежные автомобили возрастом до 5 лет по версии «What Car?»

На первой строчке по количеству поломок, а также частоте их возникновения и сложности устранения расположился Audi A3. Этот немецкий седан досаждал владельцам проблемами с навигацией, мультимедийной системой, а также неисправностями по электрической части. Кроме того, такие автомобили не смогли похвастать надежностью трансмиссии, сцепления и аккумулятора.

Серебро в этом анти-рейтинге досталось Mercedes-Benz A-Class. Наибольшее количество проблем, связанных с автомобилем, пришлось на привод ГРМ и электронику (включая поломки кондиционера).

Бронза оказалась за чешской Skoda Octavia. Этот бестселлер, пользующийся высокой популярностью, в том числе, и на российском рынке, разочаровал его владельцев проблемами с мультимедийным комплексом и навигацией, а также поломками ключевых агрегатов, включая трансмиссию, сцепление, систему ABS и различные датчики.