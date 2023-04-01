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Обновленный Renault Captur будет выглядеть так: первое изображение

Французы решили избавиться от внутреннего каннибализма в модельном ряду альянса

Текст: Михаил Романченко
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Не так давно компания Mitsubishi представила новое поколение кроссовера ASX, которое оказалось за исключением нескольких визуальных штрихов копией европейского кроссовера Renault Captur. Автомобиль спроектировали на той же платформе, а также дали ему аналогичный внешний облик, который был у его родственника, построенного на той же архитектуре. 

Чтобы хоть как-то дистанцировать эти модели друг от друга «французы» решились на обновление Captur. Как будет выглядеть такой кроссовер показали независимые дизайнеры из Испании.

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Актуальная версия Renault Captur

Судя по опубликованному в Сети рендеру (изображение ниже), фейслифтинг Captur (не путать с «российским» Kaptur) сведется к появлению у европейского вседорожника более узких фар, а также переосмыслению «клыков» дневных ходовых огней. Помимо этих деталей в экстерьере кроссовера также должен поменяться дизайн радиаторной решетки, которую выполнят в стиле модели Austral.

Как будет выглядеть корма модернизированного Captur независимые дизайнеры не показали, но они уверены, что «паркетник» как минимум сохранит С-образные задние фонари, которые, впрочем, имеют перспективы сменить графику. 

Глобальных изменений внутри вседорожника также не ожидается. Исключением может стать появление в салоне Captur лишь нового мультируля, а также использование улучшенных материалов отделки. 

А вот что действительно изменится в этой модели, так это ее техническая сторона. Французский «паркетник» переживет перестройку шасси, а также модернизацию текущей линейки бензиновых двигателей, которые адаптируют под работу на сжиженном газе. Что касается гибридных силовых установок кроссовера, то они будут оптимизированы.

Премьера обновленного Renault Captur может состояться в последнем квартале 2023 года. В продажу кроссовер поступит в начале 2024-го. 

Фото:Motor.es

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