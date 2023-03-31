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Раскрыты самые надежные универсалы: их рекомендуют к покупке

Эксперты раскрыли список из самых беспроблемных "сараев". В них учитывалось количество брака

Текст: Алексей Шмидт
S205 rear

Эксперты немецкой организации по технадзору (TÜV) периодически публикуют исследования, в ходе которых раскрывают процент поломок тех или иных автомобилей. Последний их отчет касался машин в кузове универсал, отличающихся большим свободным пространством внутри. Они не пользуются спросом в автопарках, но отлично подходят для многих семейных людей.

По сравнению с теми же кроссоверами универсалы, как правило, обладают меньшим расходом топлива за счет лучшей аэродинамики. Но насколько они надежны? Выяснить это удалось журналистам немецкого издания «Autobild», проанализировавших статистику от TÜV. В подборку вошли исключительно машины возрастом от 2 до 3 лет.

Эксперты отсортировали автомобили по частоте брака. В процессе подготовки этого материала выяснилось, что служебные универсалы чаще всего имели очень большой пробег и, следовательно, обладали большим количеством дефектов. 

  • 1 место – Mercedes-Benz C-Class универсал (доля брака 3,2);
  • 2 место – Audi A6 Avant (доля брака 3,5);
  • 3 место – Mercedes-Benz E-Class универсал (доля брака 3,9);
  • 4 место – Opel Astra Sports Tourer (доля брака 5,7);
  • 5 место – Seat Leon ST (доля брака 6,4);
  • 6 место – Ford Focus Turnier (доля брака 6,7);
  • С 7 по 9 места расположились Skoda Octavia Combi, Mazda6 Sport Kombi и VW Passat Variant. У всей этой троицы доля брака в категории машин возрастом от 2 до 3 лет составила показатель в 6,7;
  • 10 место – BMW 5er Touring (доля брака 6,8).
Источник:AutoBild

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