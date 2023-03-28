Mazda CX-9 и Hyundai Santa Fe названы самыми надежными 3-летними кроссоверами

Надежность – ключевой параметр, который учитывают покупатели среднеразмерных кроссоверов. Выяснить, какие из этих автомобилей является самым беспроблемным решили журналисты американского издания «Consumer Reports».

В основу исследования, проведенного авторитетным агенством, вошла информация, собранная в ходе опроса владельцев 300 тысяч автомобилей. Их попросили оценить как общую надежность машин, так и управляемость, экономичность, а также просторность интерьеров.

В итоге в список самых беспроблемных 3-летних вседорожников вошли такие популярные в том числе и России модели, как: Toyota Highlander, Mazda CX-9, Kia Telluride, Acura MDX, Honda Pilot, Hyundai Santa Fe, Honda Passport и Ford Edge.

В подборке автомобилей респонденты отдельно отметили хорошую управляемость и экономичность кроссовера Mazda CX-9. В случае с Acura MDX участников опроса порадовала шумоизоляция и комфорт при дальних поездках.

Корейский кроссовер Hyundai Santa Fe выделили за его острое рулевое управление, а также за отличные характеристики 2,4-литрового бензинового мотора. Тогда как Toyota Highander удостоился похвалы за общий уровень комфорта.

Ранее это же издание раскрыло список моделей с двигателями, ремонт которых обходится владельцам очень дорого. В их число вошли: Subaru Impreza (образца 2006-2008 годов), Subaru Outback, а также Subaru Forester (2001-2009). Кроме того, в антирейтинге отдельно отметили BMW 3-Series (2006-2007) и BMW X5.

Все эти автомобили, согласно опросу аналитиков, страдают от прогара прокладок ГБЦ на относительно невысоких пробегах и требуют дорогостоящего ремонта.