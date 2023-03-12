Раскрыты автомобили с самыми проблемными двигателями: Subaru и BMW худшие

Надежность силового агрегата порой является одним из главных качеств, акцент на которое делают покупатели того или иного автомобиля. Впрочем, даже среди именитых марок беспроблемными моторами обладают далеко не все модели.

Раскрыть список самых ненадежных автомобилей с точки зрения работы их двигателей удалось аналитикам «Consumer Reports», а Daily-Motor.Ru отобрал среди них те, что можно купить в России.

Главным критерием при формировании этого анти-рейтинга была статистика по прогару прокладки головки блока цилиндров. Исправление этой неисправности, как пишут американские журналисты, обходится для столкнувшихся с такой проблемой автовладельцев в кругленькую сумму.

Выяснилось, что одними из самых капризных моторов являются двигатели Subaru, причем сразу на 3-х моделях – Impreza (образца 2006-2008), Outback и Forester (2001-2009). Прогар прокладки ГБЦ на таких автомобилях чаще всего фиксировался на пробегах от 150 до 260 тысяч километров.

Высокая стоимость ремонта мотора в случае с этими моделями обусловлена тем, что эти «Субару» оснащены двигателями с двумя головками блока цилиндров и, соответственно, двумя прокладками.

Сразу за Subaru в этом анти-ТОП-е расположились автомобили компании BMW. В частности BMW 3-Series (2006-2007) и BMW X5. У первой прокладки ГБЦ прогорают ближе к 150-220 тысячам километров, а второго гораздо раньше – на отметках в 100-110 тысяч км.