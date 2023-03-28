В Омске продали первый современный «Москвич»

В Омске продали первую новейшую модель «Москвича». Автомобиль отправился в один из районов области. Как выяснили журналисты местного портала «Om1», машину приобрел дедушка. Он получил автомобиль 19 марта – в свой день рождения.

Стоимость первого кроссовера «Москвич 3», реализованного в Омске, составила 1 миллион 900 тысяч рублей.

При этом дилер, занимающийся продажами таких автомобилей в городе, отмечает определенный интерес со стороны омичей к электрическому аналогу этой модели – «паркетнику» «Москвич 3е».

Ранее стало известно, что в Омск пока будет доставлено только 30 экземпляров автомобилей «Москвич». Автомобили начали продавать еще в феврале, однако первая машина была продана более, чем месяц спустя.

Цена базовой версии модели «Москвич 3» составляет 1 миллион 970 тысяч рублей, что соответствует РРЦ, заявленному самим автопроизводителем.