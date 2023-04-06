В Тюмени протестировали китайский «Москвич»

Китайский JAC JS4, получивший в России название «Москвич 3», добрался Тюмени. Журналисты местного издания «72.Ru» смогли протестировать сразу две версии этой модели, включая бензиновую со 150-сильным агрегатом и вариатором, а также электрическую, которая мощнее варианта с ДВС на 43 «силы».

В начале статьи ее авторы кратко рассказали историю появления «Москвича 3», а также напомнили, как с появлением этой модели связан уход компании Renault из России. Кроме того, отдельно было упомянуто, что в основе такого кроссовера лежит китайский автомобиль марки JAC.

Что касается впечатлений от ее внешнего облика, то они оказались позитивными. Авторам теста понравилось, что машина выглядит современно. При этом салон автомобиля они назвали очень простым.

Работа подвески и управляемость кроссовера пришлись тюменским журналистам по вкусу. А вот динамические характеристики бензинового «Москвича» тестировщиков не порадовали.

«150 лошадок мало для такой версии. Разгон не самый быстрый», – резюмировали авторы тест-драйва.

Во втором тест-драйве использовался уже электрический вариант этого кроссовера, стоимостью 3 миллиона 500 тысяч рублей. Его журналисты из Тюмени назвали намного более резвым, чем бензиновый. При этом тормоза в машине были охарактеризованы как слишком резкие.

Резюмируя авторы заметки в тюменском онлайн-журнале отметили, что «Москвич 3» – автомобиль не для молодежной аудитории, а для семейных людей, удовлетворяющих свои первичные потребности.