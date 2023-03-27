В Екатеринбурге протестировали первую машину возрожденного «Москвича»

Эксперты одного из крупнейших екатеринбургских изданий разобрались, насколько адекватна цена кроссовера в 2 миллиона рублей. По словам автора тест-драйва, он садился за руль «Москвича 3» с мыслью, что будет его хейтить. Причем поводов для этого было хоть отбавляй, учитывая, что это китайский автомобиль. Но все получилось немного наоборот.

Первое, что удивило журналиста, удобная посадка в кроссовере. Ему удалось найти комфортное положение даже при росте в 184 сантиметра.

Кроме того, один из очевидцев теста поинтересовался у автора, не новая ли это модель Lexus. При этом он сам передвигается на машине этой марки.

По словам испытателя, визуально «Москвич 3» (он же JAC JS4) представляет собой поджарый компактный кроссовер, который выглядит хорошо со всех ракурсов, однако вопросы вызывает наличие у него галогенных фар на фоне светодиодных ДХО. Еще один минус, который выделил автор теста, у «тройки» нет обогрева передних сидений.

Подвеску машины журналист назвал жесткой. И это ему не понравилось. При этом ему удивила неплохая управляемость автомобиля.

Резюмируя, «Москвич 3» был назван добротным городским «паркетником» с богатым оснащением, включающим климат-контроль и люк в крыше, а также мощный двигатель. Из недостатков были выделены жестковатая подвеска, отсутствие подогрева сидений, а также цена в 2 миллиона рублей.