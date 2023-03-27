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В Екатеринбурге протестировали первую машину возрожденного «Москвича»

Текст: Алексей Шмидт
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Эксперты одного из крупнейших екатеринбургских изданий разобрались, насколько адекватна цена кроссовера в 2 миллиона рублей. По словам автора тест-драйва, он садился за руль «Москвича 3» с мыслью, что будет его хейтить. Причем поводов для этого было хоть отбавляй, учитывая, что это китайский автомобиль. Но все получилось немного наоборот.

Первое, что удивило журналиста, удобная посадка в кроссовере. Ему удалось найти комфортное положение даже при росте в 184 сантиметра.

Кроме того, один из очевидцев теста поинтересовался у автора, не новая ли это модель Lexus. При этом он сам передвигается на машине этой марки. 

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По словам испытателя, визуально «Москвич 3» (он же JAC JS4) представляет собой поджарый компактный кроссовер, который выглядит хорошо со всех ракурсов, однако вопросы вызывает наличие у него галогенных фар на фоне светодиодных ДХО. Еще один минус, который выделил автор теста, у «тройки» нет обогрева передних сидений. 

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Подвеску машины журналист назвал жесткой. И это ему не понравилось. При этом ему удивила неплохая управляемость автомобиля.

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Резюмируя, «Москвич 3» был назван добротным городским «паркетником» с богатым оснащением, включающим климат-контроль и люк в крыше, а также мощный двигатель. Из недостатков были выделены жестковатая подвеска, отсутствие подогрева сидений, а также цена в 2 миллиона рублей. 

Источник:Е1

1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Автор, ты придурок! Что такое “хейтить”? Если ты для пиндосов пишешь, то и уёбывай туда. А в России надо писать ПО_РУССКИ. Для этого даже закон бвыл принят ГосДумой. Или для дураков как ты закон не писан? ДОЛБОЁБ!!!

КОММЕНТАРИИ

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