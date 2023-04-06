Самый дорогой автомобиль Красноярска продают за 35 миллионов рублей

Рынок Красноярска может похвастать автомобилями, в которые можно вкладываться, как россияне это делают в квартиры и дачи. И дешеветь такие машины точно не будут. Журналисты издания «NGS24» провели мониторинг самых дорогих транспортных средств в городе, а также отметили, какие марки чаще всего попадают в этот рейтинг.

Открыл список самых дорогих автомобилей Красноярска кроссовер Bentley Bentayga 2021 года выпуска. За эту машину в городе просят 35 миллионов рублей.

Пробег машины – 3 тысячи 500 километров. Мотор – 6-литровый. Налог соответствует цене – 64 тысячи в год.

Строчкой ниже расположился Mercedes-Benz G-Class 2021 года за 29 миллионов рублей. По словам автора объявления, состояние внедорожника – как новое. О машине заботились и берегли, а кузов покрыли многослойной керамикой.

Двигатель у этого «Гелика» 4-литровый, а пробег равен всего 7,5 тысячам километров.

Замкнул тройку самых дорогих машин в Красноярске Bentley Continental GT 2020 года выпуска стоимостью 27 миллионов рублей. Согласно объявлению, зимой автомобиль не эксплуатировался.

Его пробег составляет 4100 км, а 4-литровый двигатель выдает 550 лошадиных сил. Налог за год составит 56 тысяч 100 рублей.