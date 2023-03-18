Эти китайские автомобили самые качественные: раскрыт ТОП по итогам 2022 года

Ассоциация «Chinese Automobile Quality Network» опубликовала рейтинг самых качественных автомобилей, выпускаемых в «Поднебесной» по итогам прошлого года. В этот список вошли как зарубежные марки, имеющие собственные заводы в рамках совместных предприятий в Китае, так и местные бренды.

Редакция Daily-Motor.Ru отобрала в этом списке исконно китайские компании, назвав десятку самых качественных «поднебесных» автомобилей.

В своем исследовании «Chinese Automobile Quality Network» использует тот же подход, что и их коллеги из J.D. Power, то есть подсчитывает количество проблем, с которыми сталкиваются владельцы новых автомобилей в течение первых лет эксплуатации.

Качество определяется количеством неисправностей, выявленных на 100 машин. Таким образом, чем меньше оценка, тем выше качество автомобилей марки.

В число китайских брендов, выпускающих самые качественные автомобили с ДВС, вошли: Geely (157 проблем на 100 машин), Wuling (157 на 100), Lynk & Co (158 на 100), Changan (167 на 100), Tank (167 на 100), Wey (169 на 100), Haval (177 на 100), GAC Trumpchi (177 на 100) и Roewe (177 на 100).

В подборке «поднебесных» марок, занимающихся производством машин, которые работают на электроэнергии, лидером оказался GAC Aion (125 проблем на 100 машин), за которым расположились: Arcfox (126 на 100), BYD (127 на 100), Geely Geometry (127 на 100), Neta (129 на 100), NIO (136 на 100), Voyah (141 на 100) и Hycan (151 на 100).