Эксперты составили список самых аварийных автомобилей в Тюмени

Ежегодно на дорогах Тюмени происходит сотни аварий. Большинство из них связаны с столкновениями двух или более автомобилей. Другая популярная причина ДТП – наезд на стоящее транспортное средство, а на третьем месте идет наезд на препятствие.

Как сообщает издание «72» со ссылкой на Auto.ru, самой аварийной маркой автомобилей в регионе является Infiniti. Именно эта категория «японцев» заняла первую строчку по количеству дорожно транспортных происшествий на одну машину.

На второй позиции располагается шведская марка Volvo, а тройку замыкает Geely. Четвертой в этом списке оказалась Mazda, а пятым стал Mercedes-Benz.

Что касается средней стоимости ремонта, то как раз Infiniti является самой доступной по затратам на восстановление (от 10 тысяч 702 до 282 тысяч 265 рублей). Второй оказалась Mazda (от 34 тысяч 896 до 372 тысяч 218 рублей). Т

ретьим стал Volvo – от 20 тысяч 351 до 865 тысяч 244 рублей, а четвертым Geely – от 9 тысяч 452 до 865 тысяч 974 рублей.

Замыкает ТОП-5 Mercedes с самой высокой средней ценой ремонта, варьирующейся от 18 тысяч 319 до 1 миллиона 275 тысяч 345 рублей.