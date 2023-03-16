Новосибирцы накупили себе 700 электромобилей

Новосибирская область вошла в десятку регионов РФ по численности парка электромобилей. Согласно информации, опубликованной аналитиками «Автостата», в численном выражении это пока небольшие цифры, как, собственно, и по всей стране. Тем не менее, парк таких автомобилей продолжает расширяться.

На первом месте по количеству электричек находится Москва – 3 тысячи 400 электрокаров. На второй позиции идет Приморский край – 1 тысяча 700 батарейных машин. Тройку замыкает Иркутская область с результатом в 1 тысячу 640 электромобилей.

В ТОП-5 по этому показателю также входят: Краснодарский край – 1 тысяча 370 единиц и Московская область – 1 тысяча 190 штук.

Что касается Новосибирской области, то в регионе насчитывается 700 электромобилей. По количеству электрокаров он опережает Красноярский край и Свердловскую область.

Большая часть предложений «батарейных» моделей на популярных классифайдах с выборкой по области сейчас сосредоточена на японской модели Nissan Leaf (56%). За ней с большим отставанием идет Tesla Model 3 – 4,2% объявлений.