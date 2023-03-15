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Названы самые надежные современные кроссоверы. Их можно купить в России

Раскрыт список из 5 самых беспроблемных кроссоверов современности. Бонус – два самых ненадежных SUV

Текст: Алексей Шмидт
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Специалисты немецкого журнала «AutoBild» регулярно проводят собственные ресурсные испытания, в ходе которых оценивают состояние машин после преодоления отметки в 100 тысяч километров пробега. Составители таких рейтингов фиксируют все поломки, которые произошли с автомобилями до этой точки, после чего подсчитывают количество неисправностей и выносят машине вердикт. Оценка 5 говорит о том, что надежность машины ужасна, а если 1 – отлична.

На этот раз эксперты оценивали современные кроссоверы. Редакция Daily-Motor.Ru выделила из этого рейтинга те модели, которые можно найти на рынке России, составив свой собственный ТОП-5. 

  • На первой строчке этого рейтинга расположилась Mazda CX-5 с оценкой 1 (отлично);
  • На второй позиции оказался корейский Kia Sportage. Оценка – 1 (отлично);
  • Третье место досталось немецкой модели Volkswagen Tiguan, однако оценка надежности этого кроссовера оказалась чуть хуже, чем у его конкурентов (1 с минусом);
  • Аналогичный результат в ходе технической инспекции продемонстрировал еще один немецкий SUV – BMW X1 (1 с минусом);
  • Замыкает этот рейтинг корейский кроссовер Hyundai Tucson, которому журналисты также присвоили оценку (1 с минусом);

Что касается самых ненадежных автомобилей сегмента SUV, то в их числе оказался японский кроссовер Subaru XV (оценка 4), который за 100 тысяч километров пробега выделился на фоне остальных такими проблемами, как сгоревшее сцепление, оплавленные поршни, а также коррозия деталей ходовой части.

Не намного лучше обстояли дела у Audi Q3. Неисправностей по сравнению с Subaru оказалось чуть меньше, но добиться оценки выше 4 баллов ему не удалось из-за ряда дефектов, связанных с лямбда-датчиком, радиатором системы рециркуляции отработавших газов, а также трансмиссии. 

Источник:AutoBild, Daily-Motor

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