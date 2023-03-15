Названы самые надежные современные кроссоверы. Их можно купить в России

Специалисты немецкого журнала «AutoBild» регулярно проводят собственные ресурсные испытания, в ходе которых оценивают состояние машин после преодоления отметки в 100 тысяч километров пробега. Составители таких рейтингов фиксируют все поломки, которые произошли с автомобилями до этой точки, после чего подсчитывают количество неисправностей и выносят машине вердикт. Оценка 5 говорит о том, что надежность машины ужасна, а если 1 – отлична.

На этот раз эксперты оценивали современные кроссоверы. Редакция Daily-Motor.Ru выделила из этого рейтинга те модели, которые можно найти на рынке России, составив свой собственный ТОП-5.

На первой строчке этого рейтинга расположилась Mazda CX-5 с оценкой 1 (отлично);

На второй позиции оказался корейский Kia Sportage. Оценка – 1 (отлично);

Третье место досталось немецкой модели Volkswagen Tiguan, однако оценка надежности этого кроссовера оказалась чуть хуже, чем у его конкурентов (1 с минусом);

Аналогичный результат в ходе технической инспекции продемонстрировал еще один немецкий SUV – BMW X1 (1 с минусом);

Замыкает этот рейтинг корейский кроссовер Hyundai Tucson, которому журналисты также присвоили оценку (1 с минусом);

Что касается самых ненадежных автомобилей сегмента SUV, то в их числе оказался японский кроссовер Subaru XV (оценка 4), который за 100 тысяч километров пробега выделился на фоне остальных такими проблемами, как сгоревшее сцепление, оплавленные поршни, а также коррозия деталей ходовой части.

Не намного лучше обстояли дела у Audi Q3. Неисправностей по сравнению с Subaru оказалось чуть меньше, но добиться оценки выше 4 баллов ему не удалось из-за ряда дефектов, связанных с лямбда-датчиком, радиатором системы рециркуляции отработавших газов, а также трансмиссии.