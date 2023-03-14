Автостат: в Новосибирске Lada и китайские автомобили подмяли под себя весь авторынок

Согласно последней статистике «Автостата», по итогам февраля 2023 года суммарная доля всех зарубежных автомобильных производителей в сегменте новых авто, за исключением китайских, сократилась с 70 до 24 процентов. При этом большую долю заняли как раз «поднебесные» компании, захватив 76% рынка.

Впрочем, самым популярным в России автомобилем все еще остается бюджетник Lada Granta. Это самая дешевая на сегодняшний день модель на российском рынке с самыми элементарными удобствами. Доля «Гранты» на рынке составляет целы 27%. В кузове седан эта модель стоит от 678 тысяч 300 рублей.

На втором месте по популярности располагается Lada Niva Travel, за который просят от 1 миллиона 14 тысяч 900 рублей.

Тройку замыкает китайский Chery Tiggo 7 Pro со стартовой ценой в 2 миллиона 649 тысяч 900 рублей, а за ним идет его родственник Chery Tiggo 7 Pro Max (от 2 миллионов 829 тысяч 900 рублей).

Предпоследний участник этого рейтинга – Lada Niva Legend. Этот внедорожник оказался менее популярен, нежели не так давно обновлённый родственник с приставкой Travel. Зато стоит он дешевле – от 821 тысячи 900 рублей.

Финальное место в данном ТОП-е оказалось за еще одним «китайцем» – Haval Jolion. Актуальная цена этой модели составляет 1 миллион 799 тысяч рублей.