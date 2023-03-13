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В Екатеринбурге продают восемь автомобилей по цене одного 

У них большой список поломок и высокие пробеги

Текст: Алексей Шмидт
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В базе «РТС-Тендер» появилось объявление о продаже в устаревших автомобилей из парка Росгварии Свердловской области. В список машин вошли сразу восемь лотов, общая стоимость которых составила чуть более 200 тысяч рублей.

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Машины распродают сразу в нескольких городах региона. Причем в зависимости от места отличается и модель автомобиля. 

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На выбор покупателей предложены Lada Samara (за нее хотят выручить от 12 до 16 тысяч рублей), а также УАЗ 315196 и УАЗ 315195. Две последние оценены в 34 и 36 тысяч рублей соответственно.

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Весь автопарк не имеет никаких проблем с документами, а также обременений. Единственный фактор, который так сильно сказался на их итоговой цене, связан с сотнями тысяч км пробега, а также огромным числом поломок. 

Впрочем, даже эти обстоятельства вряд ли остановят покупателей от желания приобрести столь интересную коллекцию причем за смешные по нынешним временам деньги.

Источник:E1
Фото:РТС-Тендер

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