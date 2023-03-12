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Премия WCOTY: названы лучшие автомобили 2023 года, которые поборются за звание победителя

Победителей объявят в прямом эфире на Нью-Йоркском автосалоне

Текст: Алексей Шмидт
лучшие автомобили 2023

Стали известны финалисты, которые будут участвовать в заключительном этапе конкурса «Всемирный автомобиль года 2023». В преддверии определения победителя, которое запланировано на 5 апреля 2023 года в рамках Нью-Йоркского автосалона, жюри, состоящее из 100 знаменитых журналистов, и представляющих 32 страны мира, назвало по три финалиста в каждой из заявленных категории.

Они распределились следующим образом:

Всемирный автомобиль года

  • BMW X1/iX1
  • Hyundai Ioniq 6
  • Kia Niro

Лучший электромобиль года

  • BMW i7
  • Hyundai Ioniq 6
  • Lucid Air

Лучший роскошный автомобиль года

  • BMW 7 серии/i7
  • Genesis G90
  • Lucid Air

Лучший спортивный автомобиль года

  • Kia EV6 GT
  • Nissan Z
  • Toyota GR Corolla

Лучший городской автомобиль года

  • Citroen C3
  • Ora Funky Cat/Haomao
  • Volkswagen Taigo/Nivus

Лучший дизайн года

  • Hyundai Ioniq 6
  • Land Rover Range Rover
  • Lucid Air

Напомним, по итогам 2022 года обладателем звания «Всемирный автомобиль года» (WCOTY) стал корейский электрический хэтчбек Hyundai Ioniq 5, получивший от жюри оценку в 815 баллов. Эта же модель завоевала награду в категориях «Лучший электрокар года» и «Лучший дизайн», став триумфатором конкурса.

Удастся ли повторить успех своего родственника по модельному ряду – электрокару Ioniq 6 – пока остается только догадываться, но в Hyundai возлагают на эту модель большие надежды.

Что самое интересное, «шестерка» оказалась представлена в конкурсе «Всемирный автомобиль года» в тех же категориях, в которых в прошлом году одержал победу Ioniq 5. 

Источник:Boxscorenews

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