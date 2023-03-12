Премия WCOTY: названы лучшие автомобили 2023 года, которые поборются за звание победителя

Стали известны финалисты, которые будут участвовать в заключительном этапе конкурса «Всемирный автомобиль года 2023». В преддверии определения победителя, которое запланировано на 5 апреля 2023 года в рамках Нью-Йоркского автосалона, жюри, состоящее из 100 знаменитых журналистов, и представляющих 32 страны мира, назвало по три финалиста в каждой из заявленных категории.

Они распределились следующим образом:

Всемирный автомобиль года

BMW X1/iX1

Hyundai Ioniq 6

Kia Niro

Лучший электромобиль года

BMW i7

Hyundai Ioniq 6

Lucid Air

Лучший роскошный автомобиль года

BMW 7 серии/i7

Genesis G90

Lucid Air

Лучший спортивный автомобиль года

Kia EV6 GT

Nissan Z

Toyota GR Corolla

Лучший городской автомобиль года

Citroen C3

Ora Funky Cat/Haomao

Volkswagen Taigo/Nivus

Лучший дизайн года

Hyundai Ioniq 6

Land Rover Range Rover

Lucid Air

Напомним, по итогам 2022 года обладателем звания «Всемирный автомобиль года» (WCOTY) стал корейский электрический хэтчбек Hyundai Ioniq 5, получивший от жюри оценку в 815 баллов. Эта же модель завоевала награду в категориях «Лучший электрокар года» и «Лучший дизайн», став триумфатором конкурса.

Удастся ли повторить успех своего родственника по модельному ряду – электрокару Ioniq 6 – пока остается только догадываться, но в Hyundai возлагают на эту модель большие надежды.

Что самое интересное, «шестерка» оказалась представлена в конкурсе «Всемирный автомобиль года» в тех же категориях, в которых в прошлом году одержал победу Ioniq 5.