Премия WCOTY: названы лучшие автомобили 2023 года, которые поборются за звание победителя

Стали известны финалисты, которые будут участвовать в заключительном этапе конкурса «Всемирный автомобиль года 2023». В преддверии определения победителя, которое запланировано на 5 апреля 2023 года в рамках Нью-Йоркского автосалона, жюри, состоящее из 100 знаменитых журналистов, и представляющих 32 страны мира, назвало по три финалиста в каждой из заявленных категории.
Они распределились следующим образом:
Всемирный автомобиль года
- BMW X1/iX1
- Hyundai Ioniq 6
- Kia Niro
Лучший электромобиль года
- BMW i7
- Hyundai Ioniq 6
- Lucid Air
Лучший роскошный автомобиль года
- BMW 7 серии/i7
- Genesis G90
- Lucid Air
Лучший спортивный автомобиль года
- Kia EV6 GT
- Nissan Z
- Toyota GR Corolla
Лучший городской автомобиль года
- Citroen C3
- Ora Funky Cat/Haomao
- Volkswagen Taigo/Nivus
Лучший дизайн года
- Hyundai Ioniq 6
- Land Rover Range Rover
- Lucid Air
Напомним, по итогам 2022 года обладателем звания «Всемирный автомобиль года» (WCOTY) стал корейский электрический хэтчбек Hyundai Ioniq 5, получивший от жюри оценку в 815 баллов. Эта же модель завоевала награду в категориях «Лучший электрокар года» и «Лучший дизайн», став триумфатором конкурса.
Удастся ли повторить успех своего родственника по модельному ряду – электрокару Ioniq 6 – пока остается только догадываться, но в Hyundai возлагают на эту модель большие надежды.
Что самое интересное, «шестерка» оказалась представлена в конкурсе «Всемирный автомобиль года» в тех же категориях, в которых в прошлом году одержал победу Ioniq 5.