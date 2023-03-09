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В Тюмени из-за конкуренции может закрыться часть автосалонов

Конкуренция между дилерами: хорошо для покупателей, но плохо для самих автосалонов

Текст: Алиса Шашкова
Dealer of the Worlds most powerful SUV Brand 1024x768 1

Резкое увеличение автосалонов китайских брендов может привести к тому, что ряд автодилеров города просто не выдержит конкуренции, а значит будет вынужден свернуть свой бизнес. С таким пессимистичным прогнозом выступил эксперт Александр Хорошев. 

По мнению главы центра развития автобизнеса банка «Открытие» в Тюмени, появление новых дилерских центров, которые будут торговать китайскими автомобилями (в их число записали «Москвич» и Skywell), только начало. 

Разумеется, от соперничества автосалонов выиграют клиенты, которые будут все чаще получать скидки, однако самим дилерам в таких условиях придется непросто.

Как пишет издание «РБК», несмотря на то, что в целом число автосалонов китайских марок в 2022 году составило рекордные 1041, многие из них уже вынуждены закрываться. 

По словам эксперта, после всплеска активности волна пошла на спад, а десятая часть из дилеров, торгующих китайскими машинами, уже закрылась.

Для того, чтобы оставаться успешным, региональному автосалону необходимо продавать 1000 машин в год, однако сейчас они продают не более 500.

Источник:РБК

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