Раскрыты самые ненадежные семейные автомобили: их не рекомендуют к покупке

Одним из главных качеств семейного автомобиля является его надежность. Вряд ли кого-то устроит, если машина внезапно выйдет из строя во время дальней поездки или по дороге в детский сад или школу.

Выделить самые проблемные семейные авто решили журналисты издания «What Car?». Результаты их исследования приводит Daily-Motor.Ru.

В формировании этого рейтинга принимали участие специалисты страховой компании «MotorEasy», опросившие почти 25 тысяч владельцев семейных машин. Им предложили рассказать обо всех поломках, с которыми они столкнулись за последние годы.

Самые ненадежные семейные автомобили по версии «What Car?»

Audi A3

Самым проблемным семейным авто оказался Audi A3 (2020 – настоящее время). Рейтинг надежности этой модели составил всего 74,2%. Владельцы таких седанов жаловались на серьезные поломки, которые происходили с электрикой машины и ее трансмиссией.

Строчкой ниже расположился Mercedes-Benz A-Class (2018 – настоящее время), гибридная версия которого страдает от проблем с двигателем и электрической частью автомобиля.

Тройку замкнул Skoda Octavia (2020 – настоящее время). Чешский универсал, новое поколение которого оказалось не только более технологичным, но и менее надежным, набрал в рейтинге надежности всего 78,7%. Более половины владельцев «Октавии» сталкивались с серьезными неисправностями во время ее эксплуатации.

Четвертым в этом рейтинге оказался Skoda Yeti (2009-2017). Еще одна чешская модель, которая несмотря на множество обновлений, не может похвастать надежностью (79,2%). Главной проблемой этой модели является ее трансмиссия и сцепление.