В Россию везут кроссоверы Volkswagen Tacqua: что о них известно

Компания Volkswagen больше официально не поставляет свои автомобили в Россию, однако это не мешает ввозить их по параллельному импорту. Так, например, недавно на автовозе были замечены кроссоверы Tacqua. Фотографию с как минимум пятью такими машинами опубликовал в своем Телеграм-канале автоэксперт Максим Кадаков.

Эта модель, но под другим названием – T-Cross – должна была появиться в России официально, но теперь об этом речи не идет. Тем не менее, дилеры уже нашли вариант, чтобы начать ее продажи, приступив к ввозу перелицованных T-Cross из Китая. Там такие кроссоверы называются Tacqua.

VW Tacqua представляет собой компактный «паркетник», длина которого составляет 4108 мм, ширина – 1760 мм, а высота – 1589 мм. Размер колесной базы равен 2551 мм. В его основе лежит модульная платформа MQB A0, на которой был построен в том числе VW Polo. Автомобиль выпускает совместное предприятие FAW-Volkswagen.

Приводит в движение эту модель полуторалитровый бензиновый «атмосферник», выдающий 113 лошадиных сил. Альтернативный вариант – 1,4-литровый «наддувный» мотор на 150 «сил». Связку первому составляет МКПП, тогда как второму положена семискоростная роботизированная трансмиссия. Привод – только передний.

Сколько будет стоить новый субкомпактный кроссовер Volkswagen в России пока неизвестно, но эксперт предполагает, что спрос на него точно будет. Тем не менее, остаются большие вопросы к тому, где в случае необходимости его владельцам искать кузовные детали.