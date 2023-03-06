Раскрыты самые ненадежные электромобили в мире: в анти-рейтинг вошли две Tesla

Издание Consumer Reports специализируется на анализе статистики и отзывов покупателей относительно различного вида продукции, продающейся в США, после чего формирует собственные рейтинги надёжности и ненадежности среди изделий одного типа, но разных производителей.

Очередное исследование компании затрагивает электрокары и призвано раскрыть самые проблемные электромобили в мире по состоянию на 2023 год.

Традиционно для себя издание присуждает той или иной модели баллы надежности по шкале от 0 до 100. Для того, чтобы получить максимальную оценку, необходимы идеальные отзывы их владельцев, эксплуатирующих свои машины несколько лет. Минимальный рейтинг получают те автомобили, которые проявили себя частыми поломками.

Оказалось, что самым ненадежным электромобилем является корейский кроссовер Hyundai Kona Electric. За ним располагается два электрокара компании Chevrolet – Bolt EUV и Bolt. Четвертая строчка в этом анти-рейтинге досталась Tesla Model X, а пятерку замкнул шведский Polestar 2.

С шестого по десятое места в списке самых ненадежных электромобилей в мире расположились: Jaguar I-Pace, Porsche Taycan, Tesla Model S, Audi e-Tron и Rivian R1T.

Отдельно отмечается, что в рейтинг самых проблемных электрокаров не вошли некоторые знаковые модели, такие как BMW i7, Fisker Ocean, Hyundai Ioniq 6 и Lucid Air, поскольку их владельцы в опросе не участвовали. Связано это с тем, что машины только недавно поступили в продажу, а значит оценивать их надежность пока рано.