Когда-то за китайские автомобили в России просили вполне вменяемые деньги, которые соответствовали их качеству и характеристикам. Но с прошлого года многое поменялось. Уход большинства конкурентов создал для «поднебесных» брендов фактически монополию. А когда нет оппонентов, можно диктовать покупателю собственные условия.

Редакция Daily-Motor.Ru «перелопатила» прайс-листы всех китайских автомобильных компаний, представленных в РФ официально, выбрав из их модельных линеек самые недорогие варианты.

Самые дешевые китайские автомобили в России: ТОП-10

Первая строчка в этом рейтинге досталась модели JAC J7. РРЦ на этот лифтбэк начинается с отметки в 1 миллион 799 тысяч рублей;

На второй позиции располагается кроссовер Haval Jolion. Стартовая цена этого компактного «паркетника», заявленная автопроизводителем, составляет 1 миллион 899 тысяч рублей;

Третье место зарезервировал за собой самый дешевый на сегодняшний день в России кроссовер Changan – CS35 Plus. За него просят минимум 1 миллион 989 тысяч 900 рублей;

Четвертым в этом рейтинге оказался «паркетник» Chery Tiggo 4 со стартовой ценой в 1 миллион 999 тысяч 900 рублей;

Пятая позиция досталась модели Chery Tiggo 4 Pro. Минимальная рекомендованная розничная цена на этот SUV составляет 2 миллиона 49 тысяч 900 рублей;

На шестой строчке в списке самых дешевых китайских автомобилей в России расположился FAW Bestune T77 – от 2 миллионов 69 тысяч рублей;

Седьмое место в этом ТОП-е застолбил за собой Chery Tiggo 7 Pro со стартовой ценой в 2 миллиона 139 тысяч 900 рублей;

Changan CS55 – от 2189900 рублей

Восьмым оказался Changan CS55. РРЦ этой модели составляет 2 миллиона 189 тысяч 900 рублей;

Девятое место – кроссовер Haval F7 со стартовым ценником в 2 миллиона 299 тысяч рублей;