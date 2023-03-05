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Самые дешевые китайские автомобили в России: ТОП-10

Какие китайские автомобили в России являются самыми недорогими? Ответ в этой статье

Текст: Алексей Шмидт
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Когда-то за китайские автомобили в России просили вполне вменяемые деньги, которые соответствовали их качеству и характеристикам. Но с прошлого года многое поменялось. Уход большинства конкурентов создал для «поднебесных» брендов фактически монополию. А когда нет оппонентов, можно диктовать покупателю собственные условия. 

Редакция Daily-Motor.Ru «перелопатила» прайс-листы всех китайских автомобильных компаний, представленных в РФ официально, выбрав из их модельных линеек самые недорогие варианты.

Самые дешевые китайские автомобили в России: ТОП-10

  • Первая строчка в этом рейтинге досталась модели JAC J7. РРЦ на этот лифтбэк начинается с отметки в 1 миллион 799 тысяч рублей;
  • На второй позиции располагается кроссовер Haval Jolion. Стартовая цена этого компактного «паркетника», заявленная автопроизводителем, составляет 1 миллион 899 тысяч рублей;
  • Третье место зарезервировал за собой самый дешевый на сегодняшний день в России кроссовер Changan – CS35 Plus. За него просят минимум 1 миллион 989 тысяч 900 рублей;
  • Четвертым в этом рейтинге оказался «паркетник» Chery Tiggo 4 со стартовой ценой в 1 миллион 999 тысяч 900 рублей;
  • Пятая позиция досталась модели Chery Tiggo 4 Pro. Минимальная рекомендованная розничная цена на этот SUV составляет 2 миллиона 49 тысяч 900 рублей;
  • На шестой строчке в списке самых дешевых китайских автомобилей в России расположился FAW Bestune T77 – от 2 миллионов 69 тысяч рублей;
  • Седьмое место в этом ТОП-е застолбил за собой Chery Tiggo 7 Pro со стартовой ценой в 2 миллиона 139 тысяч 900 рублей;
changan cs55 1
Changan CS55 – от 2189900 рублей
  • Восьмым оказался Changan CS55. РРЦ этой модели составляет 2 миллиона 189 тысяч 900 рублей;
  • Девятое место – кроссовер Haval F7 со стартовым ценником в 2 миллиона 299 тысяч рублей;
  • Замыкает этот рейтинг Geely Coolray, за который просят минимум 2 миллиона 299 тысяч 990 рублей. 

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