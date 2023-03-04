Новый Skoda Kodiaq 2024 рассекречен до премьеры – первые изображения

В конце 2022 года компания Skoda провела официальное мероприятие, в ходе которого анонсировала две крупные премьеры, запланированные на будущий год. Одной из них должен был стать дебют второго поколения кроссовера Kodiaq. Накануне в Сети появились первые изображения этой модели.

Официальная премьера чешского семейного кроссовера должна состояться до конца 2023 года. Пока же кроссовер активно обкатывается в ходе тестовых испытаний, где его периодически умудряются подлавливать фотошпионы.

Взяв за основу эти фотографии чешские независимые дизайнеры нарисовали рендеры экстерьера Kodiaq 2024. На картинках вторая генерация популярного кроссовера выглядит несколько иначе по сравнению со своим предшественником.

Спереди «паркетник» должен сохранить уже знакомый дизайн с фирменной 6-угольной радиаторной решеткой и продолговатыми светодиодными фарами. При этом с боковин модели уйдет рельеф, но багажную дверь и форму задних фонарей перемены не затронут.

В основу Skoda Kodiaq 2024 должна лечь модульная архитектура MQB. На ней же был построен его предшественник. С переходом во второе поколение кроссовер может несколько увеличиться в размерах, но точные габариты модели пока засекречены.

Как будет выглядеть салон чешской новинки не показали, но уже известно, что в начальной комплектации для него припасена цифровая комбинация приборов и увеличенный дисплей мультимедийной системы. Продавать Kodiaq, как и раньше, будут как в 5-местном, так и 7-местном исполнениях.

Предполагается, что автомобиль сохранит прежние бензиновые 1,5- и 2-литровые турбомоторы, а также 2-литровые «наддувные» дизели. Однако все они во втором поколении окажутся дополнены довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора. А в перспективе у второго Kodiaq появится еще и плагин-гибридная версия.