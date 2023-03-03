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Этот кроссовер уже покупают вместо Creta и Kaptur. Спойлер – он не китайский

Назван аналог Hyundai Creta и Renault Kaptur от Chevrolet

Текст: Алексей Шмидт
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Речь идет о новой интересной модели компании Chevrolet, которая вполне могла бы стать аналогом продукции китайских брендов, коих в стране в последнее время становится все больше и больше. 

Альтернативой «поднебесным» кроссоверам, которые фактически заменили бывшие бестселлеры Hyundai Creta и Renault Kaptur на российском рынке, эксперты журнала «За Рулем» видят «паркетник» Chevrolet Tracker.

Этот автомобиль в единичных экземплярах поставлялся в Россию и раньше, поскольку его собирают по соседству – в Казахстане крупноузловым способом, а в Узбекистане по методу полного цикла. 

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Впрочем, утверждение о том, что этот кроссовер не имеет ничего общего с китайским автопромом, можно назвать несколько витиеватым, так как компоненты для этой модели поставляют совместное предприятие SAIC-GM в КНР. Тем не менее, назвать Tracker перелицованным «китайцем», как в случае с Captiva и Groove, нельзя. Модель является собственной разработкой Chevrolet и была представлена в 2019 году. 

По габаритам и оснащению «Трекер» является прямым конкурентом вышеобозначенных Hyundai Creta и Renault Kaptur.

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На сегодняшний день в Россию под заказ ввозят переднеприводные кроссоверы, оснащенные 1,3-литровым «наддувным» мотором мощностью 165 лошадиных сил. Связку ему составляет бесступенчатый вариатор. Стоят такие машины минимум 2 миллиона 600 тысяч рублей. 

Разумеется, речь идет не об официальных поставках, а о схеме «параллельный импорт». Хотя еще в самом начале прошлого года UzAuto собирался начать к нам массовый ввоз таких кроссоверов.

Источник:За рулём

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