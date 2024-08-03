Владелица Chevrolet Traverse 2024 пожаловалась на поломку АКПП уже на 3.200 км пробега

Кроссовер Chevrolet Traverse входит в список одних из лучших представителей своего класса и пользуется высоким спросом на рынке США. Но, как показывает практика, иногда даже самые популярные модели сталкиваются с серьезными техническими проблемами.

Накануне в соцсетях появилась запись от пользовательницы с ником «Boy Mom Motherhood Sahm», которая рассказала о неожиданной для нее ситуации с абсолютно новым «паркетником» Traverse.

Автомобиль 2024 года выпуска вышел из строя уже на пробеге в 2000 миль (3200 км). И теперь он требует замены трансмиссии.

Traverse оснащается 8-диапазонной автоматической коробкой передач, которая работает в паре как с 2,5-литровой «наддувной четверкой», так и с 3,6-литровым атмосферным V6. По словам владелицы одной из таких машин, она несколько раз замечала под своей машиной небольшие лужи с маслом, но не обращала на них внимание.

В какой-то момент автомобиль перестал работать и его пришлось доставить к дилеру, где выяснилось, что из уплотнения поддона КПП вытекала рабочая жидкость.

Более того, тогда же она узнала, что не единственная столкнулась с такой проблемой и на эти машины существует специальный сервисный бюллетень, который позволяет заменить трансмиссию по гарантии. Однако ее автомобиль в этот список не входит.

К счастью для девушки, заменить трансмиссию на ее Traverse взялся сам автосалон. Причем за собственный счет.

Ранее стало известно, что с аналогичными проблемами сталкиваются и другие владельцы кроссоверов Chevrolet. В их числе значатся также модели Trailblazer и Trax 2024 года.