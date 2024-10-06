Новое поколение кроссовера Chevrolet Equinox выехало на тесты

Компания Chevrolet приступила к тестовым испытаниям новой генерации своего популярного кроссовера Equinox. Машина выехала на обкатку в Бразилии. Снимками прототипа поделились местные СМИ.

Автомобиль, выпуск которого осуществляется в Мексике, подловили на дорогах в плотной маскировке, но даже несмотря на камуфляж внешний облик вседорожника выглядит как вполне узнаваемый.

Главной разницей в экстерьере нового Equinox и его предшественника станет более квадратный экстерьер у свежей модели. Впрочем, отличия между машинами можно будет заметить не только в дизайне, но и в техническом оснащении.

Ранее концерн General Motors анонсировал несколько технологий электрификации своих популярных моделей, включая PHEV (подключаемый гибрид). Как сообщает портал «Motor1», одну из них может получить свежий Equinox. Такой кроссовер может увидеть свет в Латинской Америке в 2028 году.

До этого времени новая генерация кроссовера Chevrolet, вероятно, будет предлагаться на латиноамериканском рынке с 1,5-литровым турбомотором мощностью 175 лошадиных сил, соединенным с трансмиссией CVT (вариатор).

В качестве альтернативы для нее может выступить традиционная классическая 8-скоростная автоматическая коробка передач, которую предложат для версий Equinox с полным приводом.