Владелица нового Chevrolet Traverse пожаловалась на поломки: ей посоветовали купить Toyota Highlander

Кроссовер Chevrolet Traverse малоизвестен на российском рынке, но пользуется неплохим спросом в США. Машина считается отличным выбором по соотношению цена/качество, но некоторые ее владельцы сетуют на надежность таких автомобилей.

Недавно одна из обладательниц кроссовера Traverse пожаловалась в интернете на несколько поломок ее машины, произошедших в течение всего пары недель. Но вместо того, чтобы посочувствовать девушке пользователи Сети дали ей крайне необычный совет.

В опубликованном в популярной соцсети видео владелица Traverse говорит, что возвращается к дилеру во второй раз с момента покупки машины 7 недель назад. Что пошло с автомобилем не так – не уточняется, но речь явно идет о поломках, так как машина буксируется эвакуатором.

В комментариях к публикации автомобилисты, имевшие опыт владения Chevrolet, рассказывают истории о том, как их машины приходилось доставлять к дилеру, а также жаловались на проблемы с трансмиссиями.

Но интереснее всего звучали сообщения о людей, которые хейтили девушку за неправильный выбор и говорили, что ей нужно было купить не Chevrolet, а кроссовер Toyota Highlander.