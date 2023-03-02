5 худших немецких автомобилей, которые когда-либо сходили с конвейера

Когда речь заходит о немецких автомобилях большинство сразу представляет у себя в голове такие иконы, как: Mercedes W124, Volkswagen Golf 2 поколения или даже Porsche 911. Кажется, что Германия просто неспособна выпускать плохие или некрасивые автомобили, однако этот ТОП призван доказать обратное.

Разумеется, наш рейтинг можно назвать крайне субъективным. Так что если ваше мнение отличается – не стесняйтесь делиться им в комментариях.

BMW 5er GT

Эта модель является олицетворением худшего, что есть в BMW, пытаясь найти решение проблем, которых в реальности не существовало. Автомобиль выглядел гораздо уродливее, чем обычный 5-Series, а также прославился высоким расходом топлива и не самой выдающейся управляемостью.

Volkswagen New Beetle

«Новый Жук» изменил репутацию этой модели, сделав ее полностью «женской». Избавиться от клейма Beetle не удалось и по сегодняшний день.

Mercedes-Benz C-Class (W202)

190E был известен своей превосходной надежностью и исключительным инженерным совершенством. Его преемник, W202 C-Klasse не отличился ни одной из подобных вещей, однако прославился крайне изворотливой электроникой и склонностью к ржавчине.

Trabant

Эта модель не только один из худших немецких автомобилей всех времен, но еще и одна из худших машин в мире. Trabant комплектовались 2-тактным двигателем, который дымил, как труба огромного особняка, а также нуждался в доливе масла каждый раз, когда машина заезжала на заправку.

А еще у таких машин не было топливного насоса. Топливный бак располагался над верхней частью двигателя, так что горючее подавалось в двигатель за счет банальной гравитации.

Audi A2

A2 рекламировался как автомобиль, капот которого придется открывать только для планового обслуживания. Компания обещала, что он войдет в список самых безотказных автомобилей в мире, но все оказалось в точности до наоборот.

Дорогой в обслуживании, капризный в плане техники, а также не самый привлекательный с точки зрения дизайна. Эта Audi стала одним из самых больших разочарований поклонников марки из Ингольштадта.