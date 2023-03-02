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В Великобритании никто не хочет покупать последнюю Lada Niva

Внедорожник Lada Niva Bronto оказался никому не нужен

Текст: Алексей Шмидт
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Жители Соединенного королевства не горят желанием покупать последний ввезенный в страну внедорожник Lada Niva. Машина попала в Великобританию в прошлом году, а следующие поставки таких автомобилей были заблокированы из-за санкций. Теперь единственную выставленную на продажу в «Туманном Альбионе» Niva пытаются продать на онлайн-аукционе, но выходит пока это не очень удачно.

Официальные поставки «Нив» в Великобританию не велись уже давно, однако до прошлого года их могли ввозить «серым» способом частные лица. Теперь, очевидно, ни о каких поставках даже по «параллельному импорту» речи не идет. 

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Машина выставлена на популярной площадке уже пятый месяц подряд, но внедорожник никого не интересует. Не помогло ему даже снижение цены. Если изначально за российскую модель собирались выручить 22 тысячи 340 фунтов стерлингов (2 миллиона 20 тысяч рублей), то теперь надеются получить хотя бы 16 тысяч 999 фунтов стерлингов (около 1,5 миллиона рублей). 

Речь идет о 3-дверном варианте Niva в версии Bronto. Автомобиль оснащен 1,7-литровым бензиновым мотором, выдающим 83 лошадиные силы. Конкретно этот экземпляр выделяется на фоне остальных наличием специального тюнинга, который подразумевает выбор исполнения Bronto. 

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Такие внедорожники помимо прочего обладают усиленными задним мостом, пружинами и амортизаторами, а также самоблокирующихся дифференциалов спереди и сзади. Клиренс машины увеличен до 240 мм, а в качестве покрышек выступают «зубастые» шины МТ размерностью 235/75 R15.

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В чем причина отсутствия внимания местных жителей к, казалось бы, столь интересному предложению – остается только догадываться.

Источник:Lada4x4.uk

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