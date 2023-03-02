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Названы худшие подержанные автомобили в России: их лучше не покупать

Эксперты раскрыли самые ненадежные автомобили на вторичке

Текст: Алексей Шмидт
dacia duster profil

В последние годы цены на автомобили в России заметно выросли, что перенаправило многих покупателей с первичного на вторичный рынок. Британские журналисты решили выяснить, какие б/у-машины не стоят того, чтобы их покупали, проведя опрос среди 25 тысяч местных владельцев. Все они продаются в том числе и на нашей «вторичке».

Эксперты поделили машины на группы в зависимости от сегментов. Главным вопросом для респондентов стал: «Какие поломки вы обнаружили в своей машине за 2 последних года». 

  • В список самых ненадежных семейных кроссоверов вошли: Peugeot 3008 (2017 – настоящее время), Range Rover Evoque (2011-2019), Jaguar E-Pace (2017 – настоящее время), Audi Q3 (2018 – настоящее время), BMW X1 (2015-2022), Volvo XC40 (2017 – настоящее время) и Dacia Duster (2013 – 2018).
  • В категории наиболее проблемных компактных авто первенствовала Ford Fiesta (2017 – настоящее время), за которой расположились: Volkswagen Polo (2018 – настоящее время), а также Toyota Yaris (2011 – 2020).
  • В анти-ТОП-е наиболее часто выходящих из строя премиальных машин вошли: Audi A6 (2018 – настоящее время), Audi A6 (2011 – 2018) и Jaguar XF (2015 – настоящее время).
  • Замкнул этот рейтинг список из самых ненадежных премиальных кроссоверов. На первой строчке в нем расположился Land Rover Discovery (2017 – настоящее время), Range Rover (2013-2022), а также Range Rover Sport (2013 – 2022).
Источник:What Car

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