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В Калининграде назвали самые популярные марки подержанных авто

Немецкие автомобили остаются лидерами в регионе-анклаве

Текст: Алексей Шмидт
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Из-за своего расположения в Калининградской области всегда традиционно превалировали автомобили немецких брендов. Ничего в этом плане не изменилось и в начале 2023 года.

Общая доля немецких машин на вторичном рынке региона за отчетный период (с 1 января по 19 февраля) составила 43,7%.

На второй строчке с большим отставанием по этому показателю идут японские автомобильные компании (20%), а тройку замыкают французы (9,5%). 

Что касается доле предложений на рынке новых автомобилей, то здесь первенствуют китайские автопроизводители (20,3%), за которыми располагаются корейцы (17,1%) и только потом немцы (13,8%).

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