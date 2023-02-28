2 кроссовера и седан: «АвтоВАЗ» рассказал о новинках Lada

Руководитель компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов раскрыл список моделей Lada, которые планируют выпускать на экс-предприятии компании Nissan в Санкт-Петербурге. По словам топ-менеджера, речь идет как минимум о трех новинках.

Конкретные модели господин Соколов называть отказался, однако раскрыл класс, к которому будут принадлежать автомобили. В заявлении главы «АвтоВАЗа» прозвучали кроссоверы классов C и D, а также седан из сегмента D.

Учитывая, что начать выпуск таких машин «вазовцы» собираются до конца этого года, разумеется, речь идет о кроссоверах и седане от другой марки. Существует мнение, что речь идет о моделях китайской марки FAW, которым заменят шильдики на Lada.

В распоряжении «поднебесного» автогиганта FAW на сегодняшний день имеется кроссовер как в классе C, так и D. Это Bestune T77 и Bestune T55.

Кроме того, в линейку моделей компании входит в том числе седан D-класса Bestune B70 (на фото ниже).

В интервью российским журналистам президент «АвтоВАЗа» посетовал на то, что разработка новых моделей является длительным процессом. Только на создание платформы уходит от 3 до 4 лет, а затраты составляют не менее 70 миллиардов рублей.

Очевидно, что в нынешних реалиях быстро поставить на конвейер собственные новинки у компании не получится, так что новомодный бейдж-инжиниринг можно считать для бывшего завода Nissan в Петербурге спасением.

Окажутся ли в качестве исходника для таких Lada автомобили FAW пока сказать на 100% сложно, но учитывая, что речь идет о поставщике из дружественной страны, то им практически наверняка будет один из китайских автопроизводителей.