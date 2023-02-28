Будет запрещено. Новые правила готовят для всех, кто водит автомобиль или самокат

С 1 марта 2023 года в России вступят в силу новые правила для автомобилистов. Подготовить водителей к ним решил офис Центра организации дорожного движения Владивостока, опубликовав в своем Телеграм-канале все изменения.

Перемены в правилах коснутся не только водителей автомобилей, но и тех, кто управляет СИМ (средства индивидуальной мобильности).

С начала марта электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другая подобная техника будут приравнены к транспортным средствам, на которые распространяются собственные правила – в частности, где и как они могут передвигаться, а где им ездить запрещено (к примеру, на автомагистралях). Максимальная разрешенная скорость СИМ по всей стране будет ограничена на отметке до 25 километров в час.

Список дорожных знаков в России с 1 марта пополнится сразу несколькими новинками: табличка 8.26 («Зарядка электромобилей»), знак 3.34 («Движение автобусов запрещено») и знак 3.35 («Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено»).

При этом на знаке 6.4 («Парковка») добавится количество монет (платная парковка), а на знаке парковка для инвалидов появится изображение инвалида.

Кроме того, с 1 марта произойдут изменения в правилах проезда кольцевых перекрестков. Если ранее водители, въезжающие на перекресток с круговым движением, должны были уступить тем, кто движется по кругу, то теперь главным при проезде такого перекрестка станет тот, кто движется по главной дороге, обозначенной соответствующим знаком. (п.13.11′ ПДД РФ).

А еще, согласно поправкам, с этой весны в России будет запрещено останавливаться на направляющих островках и островках безопасности (п.12.4. ПДД РФ).

В список нововведений, которые вступят в силу с 1 марта, также войдут: