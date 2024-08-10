Российским водителям рассказали, за что их оштрафуют дважды и снимут авто с учета

Автовладельцы могут подвергнуться сразу нескольким штрафам за двойные стекла. Кроме того, такое нарушение, подразумевающее внесение изменений в конструкцию транспортного средства, может привести к снятию машины с учета. Информацией об этом поделился представитель ГАИ.

По словам сотрудника дорожной полиции, пожелавшего остаться неназванным, фанаты тонировки нередко прибегают к нестандартным мерам, чтобы ездить на своих автомобилях с затемненными стеклами, но не подвергаться наказаниям.

Схема реализуется следующим способом – установкой так называемых двойных стекол. Первое из них представляет сделано прозрачным, а второе тонированным с нарушениями ГОСТа по уровню пропускаемости света.

Одной из проблем для тех, кто хочет установить себе двойные стекла, является необходимость поиска таких специалистов, ведь сделать это самостоятельно часто попросту невозможно.

Однако тем, кто все же нашел таких мастеров, обольщаться не стоит. В случае, если сотрудник ГАИ остановит машину и обнаружит это нарушение, то может выписать автомобилисту сразу два штрафа. В первом случае придется раскошелиться за недостаточную пропускаемость света стекол, а во втором – за переделку конструкции транспортного средства.

Но ситуация может сложиться еще хуже, когда водитель получит от автоинспектора предписание вернуть машину к заводскому состоянию, а затем пройти проверку в ГАИ.

На это дается десять дней. Если такой вид «тюнинга» не будет устранен, то нарушителю грозит снятие его автомобиля с учета. И эта проблема окажется гораздо неприятнее любых штрафов, рассказал представитель российской Госавтоинспекции.