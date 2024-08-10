Раскрыты критичные для управления машиной неисправности

Ряд неисправностей в машине может носить критичный характер и являться противопоказанием к выезду автомобиля на общественные дороги. Информацией об этом поделились специалисты «Роскачества».

По словам экспертов, управлять транспортным средством нельзя, если у него имеются проблемы с тормозами. Если их механизмы не обеспечивают выполнения нормативных показателей, а также имеют нарушения герметичности, либо другие открытые глазу повреждения – выезжать на дороги общего пользования на такой машине попросту запрещено.

Еще одной технической проблемой, которая не допускает использование автомобиля, являются неисправности его рулевого управления. Помимо них эксперты выделили поломки светотехники автомобиля, в том числе несоответствия категории источника света тому, что заявлен заводом в конструкции ТС.

Кроме того, если верить экспертам, на штрафы за неправомерное использование машины на дороге можно нарваться за использование шин не по сезону и присутствие конструктивных дефектов автомобиля (к примеру, когда у него нехватает каких-то деталей).

Во всех перечисленных случаях помимо штрафа автовладельцу придется приостановить эксплуатацию машины до момента, когда все эти недостатки будут исправлены.