Законно ли моргать дальним светом фар, предупреждая водителей о засаде ДПС?

Несмотря на многочисленные конфликты на дорогах в большинстве своем водители демонстрируют солидарность и в сложных ситуациях (по возможности) стараются помогать другим участникам дорожного движения. И нередко как способ коммуникации они задействуют сигналы фар.

К примеру, поморгав дальним можно предупредить соседей по встречному потоку о том, что неподалеку организована засада дорожной полиции или находится камера контроля скорости. Но законно ли предупреждать таким образом о находящихся поблизости экипажах ДПС?

В целом, общаться с другими водителями с помощью фар автомобилей совершенно легально – в ПДД нет прямого запрета на такие действия со стороны водителей. Впрочем, даже здесь есть один нюанс.

В отдельных случаях моргание дальним светом сотрудники ГИБДД могут трактовать как нарушение по статье 12.20 КоАП РФ – неправильное пользование внешними световыми приборами (не касается ситуаций, когда водитель предупреждает о намерении обогнать впереди идущий автомобиль, либо просит выключить дальний свет фар встречную машину).

Пользуясь этой статьей находчивые сотрудники ДПС могут усматривать нарушения в моргании дальним светом, трактуя это, к примеру, как запрет на использование дальнего света в населенных пунктах. Санкции за такое нарушение влекут за собой предупреждение, либо штраф в размере 500 рублей.

При желании оспорить такое наказание возможно, но большинство водителей это не делают по одной простой причине – сумма штрафа не стоит потраченных сил и времени.