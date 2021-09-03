Движение по кольцу: правила проезда перекрестков с круговым движением

В последний раз изменения в правила проезда перекрёстков с круговым движением вносились в 2017 году, когда вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2017 г. № 1300 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации», которым изменяется порядок проезда перекрестков с круговым движением. Но некоторые водители до сих пор впадают ступор, когда осуществляют движение по кольцу, нарушая, тем самым подвергая опасности себя и соседей по потоку. Давайте разберемся, как, согласно правилам дорожного движения, проезжать перекресток с круговым движением, заезжать на круг, а также, что самое важное, как правильно выезжать с кольца.

Кто кому уступает?

На сегодняшний день существуют четкие правила проезда кругового движения, которые регламентируются действующими ПДД. Согласно им, приоритет имеет водитель, который едет по кругу, а автомобили въезжающие на кольцо, должны уступить машинам, уже движущимся по кругу. Впрочем, существует три обстоятельства, при которых едущие автомобили должны предоставить преимущество машинам, въезжающим на перекресток:

если на перекрёстке установлен светофор;

если есть знак «Главная дорога»;

если на перекрестке работает регулировщик;

Как правильно заезжать на кольцо с двухполосным и трёхполосным движением и двигаться по нему

По правилам заезд на кольцевой перекресток может осуществляться с любой полосы. Если на круге две или три полосы для движения, то перед тем, как заехать на такой перекресток необходимо определиться, где затем предстоит съезжать с кольца. Если выезжать предстоит на ближайшем съезде, то лучшим вариантом будет проезд до него по правой крайней полосе. Если же вам нужно проехать весь или почти весь круг, то целесообразно будет перестроиться ближе к центру кольца, тем самым снизив его загруженность благодаря тому, что не будет создаваться дополнительной помехи для въезжающих и съезжающих автомобилей.

Как правильно съезжать с кольца

Пожалуй, это самое главное правило, которое чаще всего не соблюдают водители – с кругового движения выезд всегда осуществляется только с крайней правой полосы.

Однако там, где предписывающие знаки «Направление движения по полосам» позволяют съехать с круга из нескольких рядов, вы имеете право это сделать.

Штраф за нарушение правил проезда перекрестка с круговым движением

Согласно действующему законодательству, за проезд кругового движения с нарушениями ПДД предусмотрен штраф.

Если водитель не пропустил другое транспортное средство, уже движущееся по кольцу, то ему полагается наказание в размере 1 тысячи рублей.

Нарушение требования знаков или разметке при езде по кругу карается предупреждением или штрафом в 500 рублей.

Самое жесткое наказание ждет водителей, которые поехали «против шерсти». За выезд на встречную полосу движения их ждет штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав управления транспортным средством сроком от 4 до 6 месяцев.