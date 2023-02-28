Renault готовит новый бюджетный кроссовер

Новая модель Renault не будет похожа на другие автомобили благодаря своему дизайну. Кроме того, у нее окажется собственная версия для коммерческих перевозок. Речь идет о бюджетном кроссовере Renault 4ever, премьера которого запланирована на 2024-2025 год.

Учитывая название машины, которое явно намекает, что автомобиль будет иметь глобальные перспективы, есть высокие шансы, что он появится и в России (если к тому моменту еще будет действовать схема параллельного импорта).

Как будет выглядеть автомобиль уже известно благодаря старанию французского независимого дизайнера Жана Франсуа Юбера. На изображениях, которые в конечном счете могут оказаться абсолютно недостоверными, автомобиль выглядит как современный с оглядкой на ретро-мотивы.

Но об одном можно сказать точно – некоторые элементы внешнего облика машины действительно реализуют с оглядкой на старину.

По габаритам серийный Renault 4ever должен оказаться близок к своему концепту. Длина машины составит 4160 мм, а расстояние между осями будет равно 2570 мм. Таким образом, с точки зрения размеров автомобиль окажется практически «Дастером».

Внутри кроссовера водителя и пассажиров будет ждать просторный салон, в котором смогут разместиться до 5 человек, а также объемное багажное отделение.

Renault 4ever заявлен как электромобиль, но его запас хода пока держится в секрете. Тем не менее, французская пресса уверена, что этот показатель составит не менее 400 километров, как и положено бюджетным моделям из этого сегмента.